修例風波：教局跟進32宗不當言論　涉事教師指調查偏頗

教育局於反修例風波期間，共收到147宗涉及老師在社交平台發表言論的投訴，並就32宗採取跟進行動，包括發出譴責信。有被投訴的老師指教育局調查時偏袒投訴人，忽略老師的辯解與學校的調查結果。有議員批評教育局沒有準則，處理投訴時容易造成偏頗。

教育局指自去年6月中至12月底，共收到147宗有關投訴，其中107宗已完成調查，當中42宗不成立，餘下65宗成立，並就32宗個案採取跟進行動，最後向10名教師發出譴責信、3名教師發出警告信、9名教師發出勸喻信，及向10名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。

涉事的周老師（化名）聲稱自己是其中一名被投訴的老師，他從事教育工作逾5年，並非編制內的教師。在反修例風波初期，他接獲學校通知，表示有人向教育局控訴，指他的社交媒體上作出有違反教師專業操守的言論。

周所屬的學校隨即展開調查，認為周的政治立場沒有影響他的教學；周其後被教育局指違反專業操守，給予他處分信。周表示，自己只在社交媒體上分享報道，間中加入一些個人的見解，絕對沒有侮辱的成分，亦不會以針對性的詞語或粗言穢語咒罵任何人。

教育局回應指，對於每宗個案，局方都會全面考慮事件的背景、事件本身、對學生及教育界的影響、有關教師的申述，以及參考過往的例子，才決定所需的跟進行動。學校的調查報告及教師的申述是重要資料，不會忽略任何有關資料及偏頗某一方面。

議員葉建源指，教育局無視學校調查結果，明明學校已按校本方式處理投訴，亦已向局方交代調查結果，惟教育局不但沒有接納，反而一意孤行裁定老師專業失當，質疑教育局的做法。