衞生防護中心證實單日確診10宗新冠肺炎　累計36宗

衞生署衞生防護中心周日（9日）深夜公布，截至當日晚上8時，中心正調查10宗新增新型冠狀病毒肺炎感染確診個案，至今本港確診個案累計的官方數字為36宗。

首宗個案涉及一名24歲男子，過往健康良好，居於灣仔駱克道356-362號鴻福大廈。他自1月30日出現發燒和咳嗽，同日向私家醫生求診，他於2月4日再向另一名私家醫生求診。病人於2月6日到聖保祿醫院門診部求醫，並於2月8日到律敦治醫院急症室求醫並入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

據悉該名男子曾經與另外18名家族成員，於年初二於觀塘永興工廈4樓的「Lento Party Room」吃火鍋；而因應這個案的流行病學調查，衞生防護中心周日追蹤到另外8宗確診個案，涉及3個家庭群組，全為該名24歲男子的家庭成員及親人。

首個家庭群組為上述24歲男病人的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）。第二個家庭群組為男病人的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）。第三個家庭群組為男病人的四姨（50歲）和表弟（23歲）。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，各人分別於律敦治醫院和東區尤德夫人那打素醫院留院接受隔離治療。

24歲男病人尚有兩名親戚出現病徵，正於威爾斯親王醫院留院接受治療。有關流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在進行中。

另外一宗確診個案涉及一名70歲男子，有長期病患，居於牛池灣彩峰苑。他自1月30日出現咳嗽、發冷及氣促，2月1日出現肚瀉，於2月1日至7日期間曾先後向兩名私家醫生求診，並於2月8日因持續發冷及氣促到基督教聯合醫院求醫並入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人的密切接觸者包括妻子、兒子、媳婦、孫兒、孫女及家傭，均沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

周日除了新增上述10宗新冠肺炎個案，據悉上述24歲男病人其中一名正於威爾斯親王醫院接受治療的親戚亦初步確診，另有一名東區醫院69歲男病人也初步確診，情況危殆並入住深切治療部。