東方日報A1：專家倡減少聚會　冀拖慢新冠肺炎傳播

本港驚現家庭群組大爆發的新冠肺炎個案，一家十九口年初二於觀塘工廈一個派對場地打邊爐及燒烤後，至少十人染疫，衞生署指病源未明，源頭有機會是家庭中兩名內地親戚；連同聯合醫院一名七十歲老翁及東區醫院六十九歲男病人，昨共有十二宗染病個案，是本港單日錄得最多新冠肺炎病例，累計確診及初步確診達三十八宗，感染宗數排序仍有待確定。衞生署昨承認，現行的防疫措施或已未能阻截社區蔓延，若持續有大量個案，不排除新冠肺炎成風土化，呼籲市民要減少聚會，以拖慢社區大爆發。

這次打邊爐引發最少十名家庭成員感染新冠肺炎，包括首個家庭群組為男病人的父親（六十八歲）、母親（五十七歲）及外婆（九十一歲）。第二個家庭群組為男病人的三姨（五十一歲）、表姐（廿五歲）和表弟（廿二歲）。第三個家庭群組為男病人的四姨（五十歲）和表弟（廿三歲）。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，各人分別於律敦治和東區醫院留院接受隔離治療。同事件的確診者有該男病人及另一親友。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，一個十九人家族年初二（上月26日）於觀塘永興工廈四樓的「Lento Party Room」燒烤及打邊爐後，一名居於灣仔駱克道鴻福大廈的廿四歲男子上月三十日出現發燒及咳嗽，本月八日到律敦治醫院急症室求診，昨確診感染新冠肺炎。他的約九十歲外婆有出席家庭聚會，外婆因腳腫於本月一日入住過東區醫院內科病房，其孫確診後，醫院隨即化驗早前採集的樣本，昨亦證實確診。由於女病人入住過內科病房，醫院需追蹤有關病房的醫護及病人。

衞生署其後再為該家庭有出席聚會的成員化驗，發現另外八人同告中招，總共十人染疫。另外有兩名來自廣東省的親戚上月底已返回內地，其中一人於農曆新年前已有咳嗽。張表示，誰是病源仍未明，料內地親戚可能是病源，但事隔太久未必能驗到，會與廣東省跟進，但估計今次有機會屬本地家族性爆發個案。衞生防護中心亦會追蹤其他到訪過該派對房間的人士。

張形容，上述家庭群組爆發反映不少患者病徵輕微，與流感相似，他們沒有外遊紀錄，亦無接觸確診患者的，承認難以隔離或追蹤所有懷疑個案及密切接觸者。她又承認現時已出現社區蔓延，以目前防疫策略難以有效阻止社區傳播。她說，若未來仍有大量個案爆發，不能排除疫症會成風土病。她呼籲市民要減少聚會，若聚會亦要戴口罩、使用公筷，並縮短聚會時間，冀藉此拖慢社區大爆發。

一名居於牛池灣彩峰苑有長期病患的男病人亦確診新冠肺炎，他上月三十日起咳嗽及發冷，曾求診私家醫生，之後轉到聯合醫院並入院。他報稱過去兩周沒有外遊。另東區醫院一名六十九歲男病人亦初步確診染疫，目前正在深切治療部留院，情況危殆。醫管局總行政經理劉家獻指，醫管局未來四星期將大幅調整非緊急及非必要服務，以減低交叉感染，保護醫護人員及病人。

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