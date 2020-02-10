東方民調：毒郵輪壓境始封碼頭　盲搶潮失控

港府防疫進退失據、急就章、見步行步。香港出現首宗新冠肺炎死亡個案並有「帶毒」郵輪壓境，港府才急忙封多兩個碼頭和推出強制隔離措施，全部都是擠牙膏式做法，新措施又因欠詳情而引發公眾恐慌盲搶生活物資，導致亂上加亂。有學者批評港府斬件式公布措施，欠全盤考慮，又質疑隔離措施難以監察，隱形患者恐播毒。

港府封關進退失據，多名傳染病專家早已警告港府必須壓縮中港兩地人流，封關要果斷，惟廢官一直猶豫不決。一月三十日實施局部封關，關閉六個口岸，受醫護罷工壓力，於本月四日才進一步封關，暫停多四個口岸，但海陸跨境人流將會集中在深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸；空中交通仍維持有限度的中港航班。

與此同時，曾有確診病人在船上停留的郵輪「世界夢號」，被台灣高雄拒收後返回香港靠岸，港府才如夢初醒，驚覺郵輪碼頭也是播毒缺口，也急忙宣布關閉啟德郵輪碼頭和海運大廈郵輪碼頭。

香港出現首宗新冠肺炎死亡及陸續有本地感染個案，港府急就章於本月五日宣布，所有從內地抵港人士入境後必須強制隔離十四日，八日凌晨生效。至於強制檢疫的安排，如選址、執行細節等未有即時公布，明顯欠全盤計劃。因欠詳情，消息迅即引起市面恐慌再現搶購潮，港府當晚透過官網補鑊，強調貨物入境及從事食物、日用品行業而往來兩地的人士將獲豁免檢疫，但仍無法釋除市民疑慮，盲搶生活用品。

港府防疫見步行步，設置隔離營的工作明顯準備不足，部分仍在「左執右執」未竣工，現時只用三個度假村做隔離營，僅得九十七個單位將近爆滿，惟港府覓新地方做隔離營卻困難重重。

本身是醫生的立法會議員郭家麒質疑港府根本無法負擔強制檢疫的需要，批評此舉比全面封關更浪費公帑，亦增加防疫難度，是自討苦吃。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則斥，港府在防疫工作上欠缺全盤考慮，斬件式公布檢疫措施，又質疑強制檢疫要靠人自律，當局有否足夠人手執行隔離監察，擔心成效存疑。