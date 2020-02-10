東方民調：港府斬件式封關　隔離虛設

香港出現首宗新冠肺炎死亡個案，亦陸續有本地確診個案，惟港府防疫措施漏洞百出，擠牙膏式「封關」，郵輪也成為播毒缺口，有專家估計疫潮到四、五月才見頂，現時市面口罩等防疫用品已嚴重短缺。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府防疫意識及機制匱乏，推行措施欠果斷，抗疫無方，把關不力，擔心新冠肺炎在社區大爆發，廢官無能力抗疫，香港恐變成疫埠。

新冠肺炎肆虐，香港確診人數持續增加。港府本月八日凌晨起實施強制隔離措施，但凡過去十四日到過內地人士，入境後都要接受強制家居檢疫十四日，港人可在家隔離，旅客則於酒店隔離。被隔離人士禁止外出，但不會獲發追蹤手帶，期間需戴口罩及量體溫，當局亦會抽樣突擊檢查，而違例者最高可被罰款二萬五千元及監禁半年。政府官員多番強調需靠檢疫人士自律。實施強制隔離的兩日空窗期，已有大批「衝關豬」從空陸兩路抵港，恐製造更大的播毒危機。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問九百五十五名十八歲或以上市民，結果顯示，本港出現新冠肺炎死亡個案及本地確診個案，四成五受訪者憂慮，恐已社區爆發；三成二直指港府措施無法阻止疫情擴散；一成四擔心死亡個案恐增加。

港府擠牙膏式封關，最繁忙的羅湖口岸並非首批關閉關卡，三成九受訪者坦言，對港府失望，市民自求多福；另三成九斥當局處理手法欠果斷；一成三批評港府對內地疫情漫不經心。

特首林鄭月娥要求政府官員不戴口罩，事後道歉，四成七受訪者批評她領導無方，港府防疫屢犯錯；一成九斥她防疫意識及機制匱乏；一成八不滿會為社會帶來錯誤訊息，搵市民陪葬。

香港市面口罩難求，連私家醫院及診所亦缺口罩，六成七受訪者轟港府無能，無法穩定防疫用品，令公眾出現恐慌；兩成三質疑港府自身難保，束手無策。

新冠肺炎患者恐乘郵輪抵港，港府才驚覺郵輪碼頭也是防疫缺口，四成四受訪者斥港府防疫後知後覺，見步行步；兩成六轟防疫措施漏洞百出；兩成二批評港府抗疫無方，把關不力。

有專家估計疫潮到四、五月才見頂，面對港府防疫能力，三成九直斥廢官無力收拾殘局；兩成九擔心香港恐變成疫埠；一成六料疫情傷亡比沙士嚴重。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府抗疫不力，防疫措施後知後覺，見步行步，無法阻止疫情擴散，受訪者轟港府無能，自身難保，市民只能自求多福。