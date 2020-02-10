探射燈：垃圾袋取代垃圾桶　易穿窿播細菌

新冠肺炎疫情肆虐，不少市民出入都會戴上口罩，加強個人防護措施。但部分經常發生示威的街道，垃圾桶失蹤，食環署以透明膠袋取而代之，不少市民直接將口罩棄於膠袋內，有醫生指做法並不理想。

東網記者巡視銅鑼灣及旺角等多條經常發生示威活動的街道，發現大部分垃圾桶消失不見，食環署改以圓形膠管綁上透明膠袋，繫在欄杆上，以收集垃圾。但該類「新型垃圾桶」沒有上蓋，被棄置的口罩直接暴露於空氣中。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷直言，以垃圾膠袋取代傳統垃圾桶的做法並不理想。一旦膠袋穿洞，食物殘渣流出影響環境衞生，亦因垃圾桶沒有上蓋，桶內口罩容易被大風吹起，散落一地，增加病毒傳播風險。他認為政府應盡快改回傳統垃圾桶收集垃圾，市民亦應盡量將口罩棄置於有蓋垃圾桶，如果情況不容許，最好將用過的口罩用膠袋包好，才棄置在「新型垃圾桶」內。

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