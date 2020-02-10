探射燈：食署天眼存盲點　垃圾蟲逃之夭夭

為打擊非法棄置垃圾，食環署於2016年底展開「網絡攝錄機試驗計劃」，於多區垃圾黑點安裝網絡攝錄機。2018年起更將計劃全面推展，至今安裝「天眼」地點已增至151個，並計劃逐步擴展至300多個地點。有工會直指，天眼對打擊「垃圾蟲」的作用不大。

食環署由2018年中至去年12月共檢控700多宗車主非法棄置垃圾個案，當中超過80%已被定罪。以大埔和元朗區佔最多，檢控個案各達200宗。

「呢個位裝咗天眼，咪揼第二個位。」食環署職工權益工會副主席李美笑認為，安裝天眼對於打擊「垃圾蟲」的作用不大，垃圾只會轉而被棄於天眼難以拍攝的「死位」。她指該些黑點垃圾多為建築廢料或三無大廈住客的家居垃圾，前者源於有人為逃避徵費，後者則由於街道沒有足夠收集垃圾的渠道所致。她認為政府應增加和擴大垃圾收集點，並推行生產者責任制，才能有效減少非法棄置垃圾。

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