探射燈：衞生黑點零改善　社區播毒勢難免

新冠肺炎疫情嚴峻，惟各區環境衞生情況依舊惡劣，恐成播毒溫床。有鄉村垃圾桶被「收一半唔收一半」，吸引野豬翻動垃圾桶，垃圾四散。於沙士時曾屬衞生黑點的北角後巷積水處處，食物渣滓棄於路邊，老鼠和野鴿四處搵食；荃灣的空地堆積大量紙皮箱、發泡膠箱等無人清理。有議員認為政府應盡快責成跨部門協作，改善環境衞生。

石澳的芽菜坑村居民習慣將垃圾投放村內6個食環署垃圾桶，近期居民發現垃圾車只清理其中3個垃圾桶，大量垃圾擺過夜。居民張先生（化名）指，有該署職員曾不滿垃圾太多，工作量增，疑以繩子纏繞垃圾桶蓋致無法打開，部分垃圾桶甚至被上下反轉。居民劉太亦指，附近不時有野豬翻倒垃圾桶，垃圾倒滿一地，只好自行清理。東網記者日前按該署收集垃圾的時間到場觀察，發現垃圾車並無出現，直至深夜亦無人收集垃圾。

市區後巷垃圾同樣乏人關注。2003年沙士肆虐，政府牽頭成立「全城清潔策劃小組」，訂立85個衞生黑點；但近日有黑點衞生情況依舊惡劣。其中位於北角春秧街及渣華道之間的後巷，堆滿紙皮箱、發泡膠箱、卡板、塑膠簍等，亦泊有多輛手推車、電單車等。有破損喉管出水位被紙皮箱和雜物堵塞，污水積存；地上更有2支使用過的針筒。

連接食肆後門的地上積水處處，食物渣滓隨便丟棄在地面，吸引野鴿「搵食」。爛菜、爛蛋貼在路面，一箱棄置車厘子擱在一旁，孳生蒼蠅和蚊蟲，旁邊的垃圾桶更有老鼠四處流竄覓食。

荃灣二陂坊食肆林立，大量紙皮箱、發泡膠箱，甚至空油罐隨意棄置路邊。三陂坊亦有類似問題，遊樂場有食剩的飯盒擱於花槽，飯粒散落一地，垃圾桶旁亦有多個空啤酒罐無人清理。

議員陳恒鑌指，政府的清潔運動流於表面，未有跟進污染源頭，因此部分黑點很快便故態復萌。他又指，不少後巷舊樓污水渠失修、爆裂，令排泄物倒灌入雨水渠或路面，恐成社區播毒源頭。他指政府應盡快責成跨部門協作改善問題。

食環署回覆指，每天均安排垃圾收集車到芽菜坑村收集垃圾，惟承認東網記者視察當日司機因病缺勤，而替補的司機未有前往收集垃圾，該署已就事件訓示該司機，並對此引起居民不便致歉。另外，該署不時檢視後巷非法棄置垃圾的情況，會加強巡視有關地點，進行特別清潔行動。

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