葉劉淑儀料政府研立緊急法例　規定口罩不准抬價

新冠肺炎肆虐下，全港陷入口罩荒，市民即使有錢亦未必能買到合規格的防疫口罩。身兼立法會議員的行政會議成員葉劉淑儀今早(10日)在電台節目表示，香港長遠要有本地生產口罩能力，她相信政府正研究草擬全新的緊急法例管制口罩等防疫物品的入口，分銷及零售，規定不准抬價和囤積等。

她指，要管制口罩零售、控制價格等都較複雜，港府從來沒試過控制商品價格，亦需要考慮如何執法，因此政府在寫法例時要較謹慎，預料需時數周。至於坊間建議政府把口罩列入《儲備商品條例》以控制價格和儲量，她認為做法不可行。

另外，港府在防疫工作方面一直被批評反應慢，並經常與鄰近的澳門作比較，葉劉淑儀指，在防疫工作上港澳情況不同，港府公信力在修例風波期間受到很大挫敗，只能見步行步，而港府相比澳門在防疫上需要面對更多反對聲音，澳門現時亦未有對內地口岸封關。她又提到，若撤走在武漢的2000名港人，很難找地方將他們隔離，即使政府想選擇檢疫設施和指定診所都受到民間反對。

此外，身兼新民黨主席的葉劉淑儀重申，若醫護人員再發起罷工，會有受影響人士申請禁制令，禁制醫護罷工，該黨正作法律研究協助。她收到東區有長者投訴，醫管局因應罷工減少非緊急服務，令他們取藥和覆診有困難，她正了解有否人士受到更嚴重的影響。