多間公司派口罩　大角咀旺角千人「打蛇餅」

排隊人龍在楓樹街花園內「打蛇餅」。(曾志恒攝)

新冠肺炎在港持續蔓延，昨日(9日)更出現打邊爐聚會中一家共9人先後確診感染個案，市民人心惶惶，繼續搜羅口罩、消毒液等抗疫工具。其中在大角咀，一間工程公司宣布於今午(10日)1時30分，開始在必發道派發共1萬個口罩。屆時將會派發共2,000個籌號，每人可憑籌領取5個口罩。

東網記者到場視察，在早上11時許，現場已聚集大量排隊人士，人龍由必發道沿路排至楓樹街花園，並在花園內「打蛇餅」輪候。現場亦有工作人員派水，隊頭位置亦有人向長者派麵包。據公司負責人指，該批口罩由加拿大入口，考慮到市面口罩缺貨，決定盡力幫助市民，同時亦希望政府可以「做多啲」。

另外，任職兼職清潔的張小姐指，自己工作的公司未有提供口罩，之前有好心人贈予一個口罩，但亦已重用了數天，現時外出惟有用紙巾掩住口鼻。而排頭位的朱婆婆則指，自己凌晨3時已經與朋友到達排隊，現時家中的幾個口罩都是重用的舊口罩。

在旺角，一間電訊公司亦宣布將於今午1時30分起派發共1,000個籌號，並於2時開始供市民憑籌號領取10個口罩，惟該貼文中亦指，為避免市民過早開始排隊，確實地點於12時許始公布，惟消息未出，已有近千人在砵蘭街附近排隊，人龍沿彌敦道延伸。此外，由於排隊人數眾多，未到1時主辦單位已開始派籌。