政府擬立緊急法管制口罩　團體轟後知後覺靠市民自救

行政會議成員葉劉淑儀今(10日)透露，政府正研另立緊急法例管制口罩或其他必需品的價格，並管制商品入口數量、分銷、零售、存量，以禁止有人把防疫物品囤積抬價。有組織對此表示贊成，但譴責政府後知後覺。

嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融稱，若政府有此措施絕對歡迎。他形容政府在處理防疫工作後知後覺，根本沒打算處理民間防疫問題，任由基層自生自滅，僅靠市民自救。

他認為除限制價格外，政府應直接負責分配及供應口罩，指即使政府限制價格，仍會被部分財力豐厚的市民囤積，基層市民仍未能受惠。他強調口罩為現時必需品，不應任由價格惡劣地競爭。

港九藥房總商會副會長劉愛國指香港是自由市場，現時口罩供不應求，即使藥房亦難以入貨，「根本沒貨來」，才會導致口罩價格上漲。他稱現時普通外科口罩成本都要約5港元一個，故部分藥房提高整體口罩價格亦屬合理。他稱若部分藥房提高口罩價格至不合理水平，消費者亦未必會購買。