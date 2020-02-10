桑拿溫度不足是大患　疫下應減乾蒸濕蒸

新冠肺炎大爆發，繼早前醫學專家呼籲暫停「三打」，即打邊爐、打麻雀及打茄輪（親吻）後，有專家建議在寒冬之際，忍忍勿「焗桑拿」，因為某些桑拿房間瀰漫大量水蒸氣，但水氣溫度不夠高溫，萬一桑拿房間存在隱形患者，只要打一個噴嚏、咳嗽，便容易讓其他人中招!有傳染病醫生亦指，桑拿室是密封空間，所有密封空間均有傳播病毒的風險。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，桑拿室是密封空間，而且焗桑拿的人士均沒有戴口罩，又多人共處一室，已經構成緊密接觸的空間，有傳播病毒的風險。他續指，若有人咳嗽，在兩米距離內，病毒可經由飛沬傳播。

呼吸系統專科醫生黃琼英表示，焗桑拿可大致分為芬蘭浴及土耳其浴。芬蘭浴的房間環境較乾，且維持在攝氏65及90度，高溫足夠殺死病毒，若多人共用桑拿，或房間內不夠高溫，便會增加病毒傳播風險。

至於土耳其浴則較高危，因為當中採用「濕蒸」形式，即大量水蒸氣會環繞在桑拿房間，讓病毒依附在水氣的環境下，有利傳播。同時水氣溫度在空中會下降，大約維持在攝氏40度，未足夠讓病毒死亡，若隱形傳播患者打噴嚏或咳嗽，便足以傳播給其他人。

黃琼英提到，一般市民難以分辨芬蘭浴及土耳其浴，因此在現階段抗疫的關鍵時刻，盡量避免享受這些娛樂活動，宜多留在家中休息。

新冠肺炎傳播力強，香港已發現有家族成員打邊爐集體感染，令人擔心病毒會否透過氣霧傳播，而焗桑拿或是另一個高危傳播途徑。