新冠肺炎病死率遠低於沙士　鍾南山籲民眾勿恐慌

新冠肺炎疫情蔓延全國，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山周日（9日）表示，雖然新冠肺炎的病毒傳染性強，但病死率不高，遠低於沙士、伊波拉或H7N9禽流感；又指若新增病例有下降趨勢，就表明疫情形勢有好轉。

內地傳媒周一（10日）報道，自本月1日起，廣東省新冠肺炎的累計治愈數顯着上升，截至周日已有128人治愈，而確診病例數字亦漸趨緩和。鍾南山指，根據目前觀察的情況，新冠肺炎的病死率約為2.7%，且患者大多為中老年人，病死率雖比普通流感強，但相比其他冠狀病毒並不高。

對於廣東仍有民眾就是次疫情恐慌，鍾南山指大部分患者只要早期發現後，保證有充分休息及配合治療，就不會有問題，強調「要重視，但是無需恐懼」。另省疾病預防控制中心主任鄧惠鴻指，已對31個標本內提取的病毒作全基因組測序，發現與湖北的病毒株高度同源，意味病毒尚未出現變異，因此外防輸入、內防擴散，依然是廣東防疫工作維持的策略。