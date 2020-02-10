稱口罩來貨價飆升　藥房憂管制價格引發結業潮

行政會議成員葉劉淑儀今(10日)透露，政府擬研究另立緊急法例管制口罩或其他必需品的價格，並管制商品入口數量、分銷、零售及存量，規定不准抬價和囤積等。有藥房對此表示理解，另有藥房直言近日口罩等防疫用品為主要生意來源，面對來貨價飆升，擔心相關限制一旦實施，或引發業界結業潮，「連口罩都唔畀賣貴，可能好多藥房會捱唔住」。

旺角一間藥房店員許先生反對立法實施口罩限制，他指藥房生意由去年下半年度「冇好過」，近期掀起的口罩搶購潮所帶來的收入用作應付日常開支，而非「成盤生意起死回生」，質疑政府在如今市道低迷下立法規管，擔心會影響藥房生意而觸發結業潮。

許直言如果藥房售賣口罩數量或存量受限，一旦賣光了相關限額，反問政府屆時有否口罩提供予市民。同區另一間藥房店員梁先生自言理解立法規管的需要，但指口罩等防疫用品來貨價不斷上升，當實行有關規管，商家會好難做生意。

另有不願透露姓名的藥房店員以印尼口罩為例，指口罩現時索價約380港元，惟來貨價已逾300港元，坦言如今賣口罩甚至較以往「賺少咗」，「以前賣一盒獲利40港元，依家可能得番20港元」。