疑Party Room打邊爐後中招　營辦商歎客戶改期生意難做

新冠肺炎疫情在不斷蔓延，日前更有家庭在Party Room打邊爐後集體染病。有Party Room營辦商表示，事件發生後收到已預訂場地玩樂的客戶要求改期，於是容許相關客戶改期至未來兩個月，同時再加強場地清潔，以及暫停提供打邊爐服務，又擔心生意會因學校復課或疫情惡化而受影響。

本地近年興起租借Party Room消遣玩樂的熱潮，多區都有人營辦來分一杯羹。在九龍及新界，營運11個Party Room場地的「Mini Party Official」負責人馮小姐表示，自從上月初內地傳出新冠肺炎疫情後，已在農曆年前加強清潔消毒，包括在客人離開後用稀釋漂白水拖地及抹拭，又提供消毒搓手液供客人使用。

因應有家庭在Party Room打邊爐後受感染，馮小姐稱，原本有3個場地提供爐具和餐具予客人打邊爐，但現時已暫停相關服務。「始終擔心成班人你淥完我又淥，滾埋一齊，感染咗盞影響到大家」。至於燒烤服務，因位處室外，空氣較為流通，暫未受影響。

鑑於疫情有惡化趨勢，且病毒可透過接觸傳播，馮小姐指，現時會提醒客人用完玩樂設備後不用放回原位，以便識別哪些設備曾被使用，再針對性地用稀釋漂白水清潔。職員亦加強翻看閉路電視片段，觀察客人接觸過哪些設備，再針對性消毒。

她續指，疫情對其生意暫時構成了輕微影響，近日收到數名預訂了場地的客人要求改期，因明白客人擔心多人聚會可能會增加疫情傳播風險，於是同意讓客人改期至未來兩個月，甚至主動致電預約達20人的客戶查詢是否有意改期。

她稱，2至8人的小型訂單數量現時仍能保持平穩，因爲政府延長了停課期，部分學生不想困在家中而租借Party Room消遣解悶。但擔心未來兩個月的生意，會因為學校復課或疫情進一步惡化市民減少外出，受到更大影響。