大埔賽馬會診所成新冠肺炎診所　區議員指威脅5安老院

大埔區議會今日(10日)召開醫療、教育及社會服務委員會今年度第一次會議，討論疫情、大埔醫護人員裝備不足及賽馬會診所作新冠肺炎診所等問題，期間區議員劉勇威不滿診所選址於市中心內的大埔賽馬會診所，稱醫管局不盡早通知及諮詢區議會，是不尊重議會的行為，又認為選址非常不適合，不但接近民居，且附近有5間安老院舍，約400名長者，對於抵抗力低的人非常危險，擔心發生社區大爆發。

區議員陳蔚嘉指，太和邨有不少長期病患者，他們看病、取藥都需要到大埔賽馬會診所，本身已超負荷，認為診所接收新冠肺炎患者，變相令區內人士「唔知去邊睇醫生」，診所並無足夠能力應付如此大量病人。另區議員陳振哲則提及醫務人員口罩不足，防禦衣質素不達世衞要求等問題，令前線人員沒有足夠保障。

區議員任啓邦直指政府無正視抗疫問題，若封關工作做得及時，社區爆發機會將會大大降低，口罩不足問題亦會得到紓緩。另外，會議亦通過多項動議，包括要求特首、政務司司長及警務處處長帶領4000名警察前往武漢協助抗疫、促請警方派員駐守醫院各病房門外、促請醫管局不追究因要求全面封關而罷工的員工，及因應大埔情況反對將大埔賽馬會診所列作新冠肺炎指定診所。