火鍋店營額大跌80%　嚴防新冠肺炎轉攻外賣服務

新冠肺炎在香港的確診個案日增，更有一個香港家庭因共處一室打邊爐而出現集體感染，市民現時對火鍋店更是「避之則吉」。有本地的火鍋店店主表示，自上年修例風波開始，已蝕了近百萬港元，只望「捱到夏天就一天都光曬」；另有本地的連鎖火鍋店表示，未有計劃停業，但已採多項防疫措施，期望把傳播風險降至最低。

尖沙咀一間火鍋店東主林先生表示，自上年修例風波開始，雖然一星期或有一至兩日無法營業，「至少有一兩日可以做生意」，當時的營業額與往年相較，大約跌約30至40%；但至新冠肺炎爆發，加上近日更傳出家人因一同吃火鍋而集體感染，令原本已減少外出吃飯的市民對火鍋店卻步，令營業額大跌70%至80%，現時所有員工已每月放5日無薪假，望開源節流。

林坦言，幸好在堂食顧客減少的同時，選擇外賣火鍋的客人亦上升了約30%，「算係靠外賣吊住條命，但都冚唔到條數」。他直言即使已用1比99漂白水清潔地方，但仍無法令客人放心，「我哋都唔知仲捱到幾耐」，惟有繼續觀望疫情發展，希望到了夏天疫情受控情況會得以改善。

至於另一間本地的連鎖火鍋店，則採取嚴厲的防疾措施，所有顧客在入店前皆需要量度體溫和以酒精搓手液清潔雙手，每桌的客人離座後，職員皆會消毒桌面、椅子及電子餐牌，而單人用膳的客人位置會以隔板隔開。員工則要每小時清潔雙手一次，每日上下班皆要量體溫，任何曾返回內地的職員，回港後必須家居隔離14日，沒有病徵才復工。店方續指，未來會積極考慮火鍋食材的外賣服務，又指暫時未有停業的打算，但會密切關注疫情的發展，採積極態度防疫。