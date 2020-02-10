港增2新冠肺炎確診個案　家族式爆發再多2人中招

香港昨日(9日)驚現族式爆發新冠肺炎，19名一起燒烤打邊爐的親友中，至少10人確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(10日)公布香港確診多兩宗新冠肺炎，令累計確診宗數達38宗。其中一宗是昨日確診的24歲男病人的55歲姨姨，有參加打邊爐聚會，入住威爾斯親王醫院，今日證實確診；此外，另有一位親戚亦初步陽性，等候覆檢。

另一宗新增確診個案是69歲男病人，有長期病患，居住西灣河長興大樓。他本月7日因發燒及咳求醫私家醫生，其後入住東區醫院，情況危殆，需要插喉。他過去兩周沒有外遊，正追查他的病源，其妻及岳母亦入住東區醫院，初步對新冠肺炎檢測呈陽性。

醫院管理局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，社區感染個案愈來愈多，未來幾星期是抗疫的關鍵時刻，希望加大力度減低公立醫院人流及活動，集中資源抗疫，保障病人及醫護安全。他指未來四周會大幅調整非緊急及非必要服務，亦會大量減少耳鼻喉專科門診的覆診名額，只餘一至兩成的名額診症術後的病人。在檢查服務方面，內窺鏡及心電圖等非緊急服務會延期。張亦提到醫管局會加強公私營合作計劃，將初生嬰兒黃疸病、骨科手術等普通疾病個案外判私家醫院。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，過去24小時新増42宗懷疑個案，目前15人仍然隔離。在38宗確診個案中，1人死亡、4人危殆、1人嚴重及32人穩定，危殆患者均需插喉，並入住深切治療部，另一位嚴重患者則需使用高濃度氧氣治療。

何承認，近日醫護的防疫裝備使用量大增，目前醫管局有1600萬個口罩及220萬套保護衣，她指近日有少量已訂購的口罩分批抵港，又稱目前住院病人會每日獲派一個口罩，陪診人士則不會獲派口罩，並希望醫護人員按感染控制指引合理地使用防疫裝備。

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打邊爐家族群組表：

24歲男子(家庭中首名確診者)

首個群組：

●外婆(91歲)

●父親(68歲)

●母親(57歲)

第二個群組：

●三姨(51歲)

●表姐(25歲)

●表弟(22歲)

第三個群組：

●四姨(50歲)

●表弟(23歲)

第四個群組：

●二姨(55歲)