政制局接千宗湖北港人求助　稱接載返港須考慮衞生風險

新冠肺炎大爆發後，湖北武漢市宣布「封城」，致使在當地的港人被迫滯留。政制及內地事務局今日(10日)表示，港府截止今早共接獲超過1000宗在湖北省的港人求助個案，涉及2000多名分布在該省超過30個城市的人士。

對於有否考慮安排當地港人回港，政制局稱會審慎地全面評估有關的公共衞生風險和實際可行性，特別是如何確保他們在回港途中不會互相感染，以及回港後的檢疫安排，包括有足夠容量的合適檢疫地點；局方強調會審慎行事，並會繼續與他們保持聯繫，盡力提供適切的協助。

該局強調政府透過駐武漢經濟貿易辦事處，一直與當地港人保持緊密聯繫。當局了解一些港人可能有藥物或醫療需要，駐武漢辦已與衞生署協調，聯絡有需要的港人了解他們在港的就診情況，以便從醫管局或透過他們在港的親友，從私人執業醫生取得所需藥物，然後盡快送藥及分發。首批藥物昨天(9日)送抵駐武漢辦，並已成功分發，其他藥物亦會盡快分批運送往武漢。

政制局續指，衞生署亦已設立健康熱線，為他們提供醫療意見，駐武漢辦亦已向他們提供武漢醫療機構在線醫生的聯絡方法，有需要人士可通過網上問診的方式徵詢意見。