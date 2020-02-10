7人違檢疫令尋回　警發通緝令追捕2逃脫者

政府宣布實施對所有內地入境人士進行強制隔離檢疫14天，惟上周六(8日)正式推行至今不足3日，已出現「逃脫者」！政府今(10日)交代本港新冠肺炎疫情時，食物及衞生局局長陳肇始透露，目前已有516個被強制檢疫的人透過電話分享實時地點，衞生署亦進行視像通話448次。警方突擊檢查167人，發現當中9人無遵守檢疫令離開申報住址，警方已找回7人及發出警告，另對未能尋回的2人發出通緝令，並考慮作出檢控。

陳表示，強制檢疫實施後，過去兩日共有1193人接受強制檢疫，當中超過90%是港人，非港人有127人；當中超過90%是家居檢疫，35人是酒店檢疫，20人入住檢疫營。

陳肇始又指，知悉內地有封閉小區的做法，主要是減少社區感染個案，但香港已關閉多個口岸，並認為過去幾日已可大大減低入境數字，而且90%入境者是港人，若社區有進一步傳播，會再加強防疫措施，並檢視有哪些措施可減低傳播風險，沒有正面回應會否參考內地實施小區封閉管理。她認為市民自己留在家中已算是一個封閉的做法，對於有專家提出緊急修例將新冠肺炎列為職業病，她指當局正在研究。

對於有人違反檢疫令離開申報住址，食物及衞生局副秘書長(食物)鄭鍾偉認為，逾1000名接受強制疫檢疫人士中，僅9人違反檢疫令，比例已算相當低，又指暫時無發現是有人蓄意違反檢疫令。他表示，用於社區「播毒」兩字形容違反檢疫令的人並不合適，因他們並非確診病人，而目前不掌握該2名無法尋回、正在通緝的人是否非港人。