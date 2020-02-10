海外華僑拍片分享洋蔥治傷風經歷　盼助同胞抗疫

新冠肺炎肆虐神州大地，海外華僑都希望能幫助同胞，共抗疫情。一位馬來西亞華僑近日自拍了一段短片並上載網絡，分享了自己「以洋蔥」治傷風咳嗽的「秘方」。他坦言，不能擔保洋蔥能對抗新冠病毒，「但可試試看」。

該位老翁在短片中表示，曾兩次以洋蔥治好傷風：有一次，他因鼻水倒流導致咳嗽而睡不着，便讓孫兒拿了一個洋蔥給他。他切掉洋蔥頭後，便把洋蔥放到鼻子前「深深呼吸」，其後一覺睡到天亮，沒有咳嗽。另一次則發生於約3個月前，他當時回到廣西探親，期間咳嗽不止，便問某廚師要了2個洋蔥，用相同的方式「治好」傷風，往後10多天已沒有咳嗽。

他認為，洋蔥的味道很強烈，可能殺死了呼吸道及喉嚨的細菌；又指面對現時肺炎疫情嚴重，他不知道也不能擔保洋蔥對肺炎有用，但「洋蔥價格很便宜」，市民可以試試看，希望可以幫助到同胞。

「洋蔥能殺菌」的說法在坊間流傳已久，有指生吃半個或三分之一個洋蔥有助殺菌，能使呼吸道及肺部較為暢順，對由細菌引起的初期傷風感冒有一定功效。內地官媒亦曾指，因洋蔥含有有機硫化物，每天進食洋蔥，對於呼吸道、腸道裏面的細菌能有一定抑制能力；惟洋蔥對病毒沒抑制作用。