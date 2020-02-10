疫情重挫零售業　謝瑞麟關部分門巿員工放無薪假

新冠肺炎重挫本已五癆七傷的零售業！謝瑞麟珠寶(國際)有限公司疑即日(10日)起暫時關閉10多間門巿，員工被迫無了期放無薪假，繼續營業的門巿員工亦要放10日無薪假。

今次是該集團繼去年11月傳出要員工於3個月內放18日無薪假後，再推行放無薪假方案。該集團回覆《東網》記者查詢時表示，因應預防疫情及配合營運效益，由即日起暫時關閉若干店舖，受影響之前線及後勤員工將安排放無薪假或年假，是次調整店舖網絡及無薪假安排屬暫時性質，集團會密切審視有關疫情發展並作出適時調整。

有員工表示，在未有共識下被迫放無薪假，公司從無交代無薪假何時完結、如何計算工資等，又指疫症肆虐下，公司沒有提供口罩及消毒用品，員工需要自備。

謝瑞麟珠寶回覆指，為配合全城抗疫、保障員工及客戶健康，進一步減少人與人接觸，同時配合營運效益，由即日起暫時關閉若干店舖，但會安排足夠店舖於不同區域運作以保持服務，並強調是次安排員工放無薪假或年假屬暫時性質。

該集團續指，香港零售業自去年下半年起經營環境非常困難，過去數月已積極採取多項控制成本措施，包括向業主爭取租金紓緩、控制管理及行政開支、減低存貨成本等；然而新冠肺炎爆發進一步打擊本地零售業，為長遠發展，經全盤考慮後，認為有需要進一步加強成本控制，以應對當前極為惡劣的零售市況。