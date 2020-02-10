美心證打邊爐2確診者為集團員工　2北京樓停業14天

一家19口家族年初二(1月26日)於觀塘工廈一個派對場地打邊爐及燒烤後，多人感染新冠肺炎。美心集團今(10日)表示，獲悉兩名分別於北京樓旺角新世紀廣場分店及北京樓中環歷山大廈分店的員工確診感染新型冠狀病毒，現正於醫院接受治療。他們兩人為親屬，於1月26日參與同一家庭的火鍋聚餐，部分親友亦於昨日(9日)確診感染新型冠狀病毒。

美心表示，集團已於旗下所有分店加強清潔消毒，員工亦須嚴格遵守相關防禦衞生措施，以確保提供一個安全衞生的工作及用餐環境。集團要求所有分店員工值勤期間佩戴口罩工作和每日量度體溫兩次，如有發燒或感到不適，必須盡快求醫，及留在家中休息。另外，公司已暫停所有來往內地及其他國家之公幹及會議，以及要求全體員工申報外遊紀錄，若曾往返內地的員工，須在回港後自我隔離14日。

該集團續指，為安全起見和同事安心，已安排這兩間分店的所有員工在港自我隔離至少14日，公司會密切跟進他們的健康狀況，暫時未有發現病徵。為配合分店運作，該兩間分店暫停營業14日，並於昨晚進行徹底清潔和消毒。所有已開封或經過處理的食物已棄掉，確保衞生，並已主動聯絡衞生防護中心，繼續跟進及處理事件。

感染及傳染病專科醫生林緯遜指，確診者在食肆工作會否增加傳播病毒的風險，須視乎患者的個人衞生，因為新冠肺炎主要靠飛沫或接觸傳播，例如食客使用患者接觸過的餐具、碟子後再捽眼等，便有可能受感染。

至於食客如果進食患者曾觸碰的食材，林認為因食物經過高溫烹煮，相信病毒已被消滅，而且理論上新冠肺炎病毒不經食物傳播，故即使有食客進食帶有病毒的壽司，「啲病毒理論上都會被胃酸殺死」，不會因而感染新冠肺炎。