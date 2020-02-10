政府認訂購口罩進度落後　公院醫療服務擬「外判」

新冠肺炎疫情襲港，確診及懷疑個案日增，加上正值流感高峰期，醫護人員對口罩等防疫用品的使用量大增，惟口罩嚴重短缺下，市民「一罩難求」。食物及衞生局局長陳肇始今(10日)承認，口罩供應全球均面臨緊張，即使當局早前已訂貨，但進度緩慢，因此當中需要作出協調，以追趕進度；此外，因應抗疫需要，公院一些普通醫療服務亦計劃「外判」。

針對口罩供不應求的問題，陳指政府將從中協調追趕此前已落訂購買口罩的進度；本地生產方面，商務及經濟發展局會觀察當中實施可行性，有關工作仍在進行中。至於懲教署每月可生產100多萬個口罩，待供應增多時，將審視如何分發，但重申會優先供給醫護人員，當局亦正審視如何處理穩定口罩供應量。

醫院管理局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，社區感染個案愈來愈多，未來幾星期是抗疫的關鍵時刻，希望加大力度減低公立醫院人流及活動，集中資源抗疫，保障病人及醫護安全。他指未來四周會大幅調整非緊急及非必要服務，亦會大量減少耳鼻喉專科門診的覆診名額，只餘10%至20%的名額診症術後的病人。在檢查服務方面，內窺鏡及心電圖等非緊急服務會延期。張亦提到醫管局會加強公私營合作計劃，將初生嬰兒黃疸病、骨科手術等普通疾病個案外判私家醫院。

對於有醫護人員指，公院的醫護裝備緊張，需要配合的情況，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今(10日)表示，近日醫護的防疫裝備使用量大增，目前醫管局有1600萬個口罩及220萬套保護衣。何又稱，目前住院病人會每日獲派一個口罩，希望一般求診病人能自備口罩，陪診人士則不會獲派口罩，而醫護人員按感染控制指引合理地使用防疫裝備。