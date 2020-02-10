取消郵輪行程未獲退款　苦主轟旅行社不負責任

因新冠肺炎疫情取消郵輪行程不獲退款，數十苦主怒轟旅行社不負責任！世界夢號郵輪爆出接載乘客確診新冠肺炎，導致不少參加郵輪服務的遊客取消行程。惟有數十名透過旅行社參加「星夢郵輪」旅程的市民不獲退款，只能改期或參加其他郵輪旅程，批評做法不負責任。有區議員則指星夢郵輪的通告表明可退款，認為旅行社應採取相同做法，盡快全數退款。

李小姐表示，去年12月透過永安旅行社，為一行32人報名參加本月初的「星夢郵輪」旅程，涉款約10萬港元。李指，同行人士「有老有嫩」，年齡介乎6至60歲，她在疫情爆發後已致電永安了解詳情，惟當時職員強調行程安全，可按原定計劃上船。直至本月4日，李接獲永安通知不能退款，只可改期或參加其他郵輪旅程，亦不得轉換其他陸路或飛機旅程，批評做法不負責任。

黃大仙區區議員莫嘉嫻表示，擔心市民如期完成旅程或會感染新冠肺炎，恐增加社區爆發疫情危機，質疑永安沒履行社會責任，加上星夢郵輪上月30日曾發出通告，指直接向其購入服務的乘客可獲全數退款，莫認為永安應參考其做法，盡快全數退款。