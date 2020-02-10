政Whats噏：一罩難求政府懶理　梁繼昌要審計署審視

新冠肺炎肆虐，全港各處都有市民排隊買口罩。一罩難求，市面賣嘅口罩價格飆升，但政府無能，在外採購口罩都有困難。會計界議員梁繼昌今日(10日)去信審計署署長朱乃璋，要求朱考慮就政府執行防疫政策及預備防疫物資嘅事宜進行審計喎！

身兼立法會政府帳目委員會副主席嘅梁繼昌喺信入面問到，政府有無妥善執行防疫應變計劃對口罩、藥物、醫療消耗品同裝備嘅儲備要求，要求政府審計過去3個月就有關物資嘅儲備數量。梁又問到，政府有無要求獲發口罩嘅各個政府部門同非政府機構，定期盤點口罩嘅庫存量，同埋有冇監督部門同機構處理過期口罩嘅程序。

對於由懲教署製造嘅口罩都只係供應畀政府唔同部門使用，唔會推出市場。但有報道指，政府依家儲備嘅口罩數量未及政府防疫應變計劃級別要求，而坊間都發現有由懲教署製造嘅口罩流出。梁提問，懲教署喺採購製造口罩原材料嘅過程、生產量、儲存方式同過去3個月嘅生產量同儲存量，同埋問政府會點樣分派由懲教署製造及由其他途徑採購嘅口罩，政府部門向員工分派口罩嗰陣又有冇適當記錄，防止濫用。