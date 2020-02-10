政Whats噏：梁君彥再為停會解畫　稱須保障秘書處職員

新冠肺炎疫情肆虐，政府喺上月底開始實施公務員在家工作，立法會有多個會議因而改期或取消，連本周三(12日)嘅大會都取消埋。作為主席嘅梁君彥今日(10日)回應議員來信時，再次就取消本周大會解畫，稱唔開會係希望同全民齊心協力，盡快控制疫情，務求對立法會運作嘅影響減至最低。

喺早前梁君彥宣布取消會議後，20幾名民主派議員就去信，要求召開大會並先行處理疫情事宜，仲話取消會議就冇咗平台質詢政府，指依家係非常時期，但以人手為由拒絕履行《基本法》賦予嘅重大憲制職責，就住有凌駕性公共利益嘅疫情事宜進行辯論，對政府防疫工作提出質詢，認為做法可笑。

根據今日嘅立法會文件，梁君彥再次解畫，話抗疫係當前社會各界嘅首要急務，會議一舉行，至少有幾百人喺大樓聚集，無可避免會增加病毒傳播風險，同當前抗疫嘅目標背道而馳，仲話有責任為秘書處職員提供適當保障。

梁亦反駁話取消會議唔係拒絕履行憲制職責，仲話如果開會令喺大樓執行職務嘅人士受病毒感染，會令立法會未來數月嘅運作影響仲大。