政Whats噏：蔣麗芸唔參加黨內初選　棄角逐連任議員

喺區議會選舉慘敗後，多個建制派已就立法會換屆選舉進行部署。據了解，民建聯喺本月3日至18日就內部初選報名，而九龍西直選議員蔣麗芸(Ann)決定唔參加初選，唔會競逐連任。被問及日後會否以個人名義出選，佢話：「冇打算。」

阿Ann話唔競逐連任係個人意願，主要係想留番啲機會畀黨內嘅兄弟，又否認黨內有壓力要佢唔選。佢話：「九龍西啲兄弟都好支持我，叫我繼續去選，但係我覺得要畀啲機會後生仔。」雖然唔再參選，但佢自言一定唔會退出政壇，仲話：「將來嘅事Never say never。」

雖則佢話唔選係個人意願，但有評論就話該黨係有內部篩選同埋要進行整頓，究竟邊個版本先係真？事實上，阿Ann上任以嚟都相當惹火，好似近日新冠肺炎疫情嚴峻，市面一罩難求，佢就喺網上轉載咗內地電視台嘅片段，提議市民可以蒸口罩消毒，隨即遭外界狂轟，而港大感染及傳染病中心總監何栢良炮轟影片係假新聞，內容大錯特錯兼害死人。

另外，喺區議會選舉敗陣嘅周浩鼎，外界盛傳佢連立法會嘅議席都不保，甚至唔會參與黨內初選，但佢回覆東網查詢時予以否認，又話正考慮黨內遴選機制。