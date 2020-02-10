無徵狀但檢測陽性列確診新冠肺炎　賭場如期重開成疑

新冠肺炎疫情肆虐下，澳門雖然已連續6天未有出現確診個案，惟澳門衞生局指出，即使沒有出現相關徵狀但在檢測時呈陽性，將被列作確診病例。另外，目前正暫停營業的賭場是否如期重開，則要視乎防控情況。

澳門衞生局指，為防疫情在當地蔓延，所有賭場自上周三(5日)起暫時停業半個月，當局將根據未來9天澳門出現確診個案的數量，再評估防控狀況，以及內地的疫情發展，決定是否重開賭場。

針對國家衞健委高級別專家組組長鍾南山領銜發表論文，推斷新型冠狀病毒的潛伏期最長可達24天，不排除存在「超級傳播者」，衞生局指這在醫學上偶有遇見，但現有資料中，大多數患者潛伏期為3至7日，超過50%的人潛伏期為3日，最多到14日。換言之，可能超過99%以上的人潛伏期最長為14日，個別案例潛伏期為24日，可能因應病人身體情況不同，作為極個別處理。當局指，如果24日潛伏期出現得愈來愈多，相信內地會統合更多資料，將整體潛伏期調整，屆時當局會根據國家衞健委的指引跟進。

局方又解釋，潛伏期由接觸傳染源到出現症狀的時間，大部分病人是由出現症狀開始，有報道則指出現徵狀前大概一天有傳染性。澳門的做法是了解患者最早出現症狀的時間，推前24小時跟進所有活動情況，包括曾接觸的人士的健康狀況。如果離開澳門5、6日才出現徵狀，對澳門影響較低；若有個案離開澳門當日已有徵狀，則會全部推前一日跟進。