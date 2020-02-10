無視口罩炒上天價拒立法規管　學者批政府如奸商幫兇

香港口罩一個難求，身兼議員的行政會議成員葉劉淑儀今早(10日)稱，相信政府正研究草擬全新的緊急法例，管制口罩等防疫物品入口、分銷及零售，禁止抬價和囤積。不過，政府晚上發稿，現時並沒有計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管，聲言此舉只會適得其反，不能正本歸源，解決供應緊絀問題。惟有學者直斥政府不立法，如同成為炒賣口罩的不法商人的幫兇。

政府表示在口罩短期供應仍然緊張的情況下，致力增加供應和管理口罩需求是較為切實可行的做法，並一直透過不同途徑和方式進行全球採購，包括由政府物流服務署直接接洽供應商，以及透過駐海外的經濟貿易辦事處和個別人士轉介尋找貨源。

政府又指，為使用庫存口罩分配訂定優次，優先照顧醫護及提供照顧服務的人員、提供必要服務而工作上需接觸市民的人員的需要。懲教署已增加口罩產量，政府亦會與商會和零售業界代表緊密聯繫，並與內地相關部門合作促進清關工作，務求加快口罩應市。

對於政府指現時沒有計劃透過立法，對口罩供應和價格進行硬性規管，理大專業及持續教育學院講師陳偉強對於政府與行政會議成員說法口徑不一感奇怪，認為如政府不立法規管，只是助長不法商人繼續炒賣及囤積，變相成為幫兇，放任政策只會令市民感政府不作為，相信此舉會大大增加民怨。