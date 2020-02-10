入境處今再派員赴日本　助滯留鑽石公主號港人

郵輪鑽石公主號確診感染新冠肺炎人數已增至135人，其中3名為港人，至於目前仍在郵輪上被隔離的港人則有260名。入境處表示，繼昨日(9日)後，該處今日(10日)再派員前往日本提供支援，為港人提供藥物及適切協助，部分港人已確認收到相關藥物。據悉，包括一名曾換腎港人，她需要服用的抗排斥藥亦已透過入境處人員取得。

入境處表示，就有香港居民乘坐郵輪旅遊期間，因新冠肺炎事件於日本在船上被隔離一事，入境處及香港駐東京經濟貿易辦事處正全力提供適切可行的協助。

入境處接獲的港人求助，包括要求協助盡快回港或提供隔離期間所需的藥物。其中就藥物問題，入境處已即時向郵輪公司及其當值醫生反映相關港人的醫療藥物情況及需要，並透過大使館及經貿辦要求日本有關當局提供藥物及協助。與此同時，入境處亦分別聯絡醫院管理局及衞生署了解情況。

據郵輪公司所述，現時部分港人已獲發藥物，他們正陸續將藥物送達其他求助港人。另一方面，入境處和經貿辦會了解該批港人在2月19日隔離完結後的去向，以協助安排，並會直接與有關單位聯繫，確保受影響的香港居民得到協助。