內地確診新冠肺炎逾4萬宗908死　多地疫情嚴峻

新冠肺炎疫情加劇惡化，截至周二（11日）凌晨零時，確診病例已累計增至40,202宗、908人死；除了疫情爆發地的湖北省以外，最為嚴重的分別是廣東、浙江和河南等人口大省，確診數均超過1000大關。雖然湖北以外地區的新增病例數已連續6天下降，惟內地每天新增病例數仍起伏不定，特別是黑龍江、安徽等地的病例增長率逾50%，可見仍舊面臨較為嚴峻的形勢。

據內地傳媒統計，從上周一至周日（3日至9日），內地每日新增的確診數字由890宗下降至444宗；疫情防控雖然初見成效，但從疑似病例情況來看，每日新增個案仍呈現出高於確診數的趨勢，多地為防止出現更多病例，先後宣布封閉式管理，限制市民出入。

上海市是最後一個宣布封城的直轄市，市政府周一（10日）晚通報，將封閉措施進一步擴至全市。除了封閉式管理屋苑及住宅社區外，亦加強管控機場、火車站及所有進滬公路、水路道口，對來自重點地區的人員實施隔離觀察，對在滬無居所、無明確工作的人員加強勸返、暫緩來滬。

不斷更新（香港時間）：

0345 山西新增3宗確診病例，累計122宗。

0107 武漢市由即日起，所有住宅、屋苑實行封閉管理。對確診或疑似患者所在樓宇嚴格進行封控管理；必要時公安機關將依據有關法律法規採取強制措施。

0027 甘肅新增3宗確診病例，累計86宗。