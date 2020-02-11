探射燈：留意過濾效能標準　各國不同

新冠肺炎疫情引發口罩供應持續緊張，本港零售商要從多國搜羅口罩貨源，除零售價因運輸成本不同而上升，各國亦有不同口罩過濾效能標準，市民選購時要留意清楚。

外科口罩包裝上通常有標示過濾效能，如細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）及病毒過濾效率（VFE），數值愈高過濾效果愈好；其中PFE指口罩可有效過濾0.1微米微粒，如流感、沙士等病毒。本港醫管局採用美國材料和試驗協會（ASTM）標準，外科口罩細菌過濾能力需達到90%至95%，雖然現時採購的屬第一級，但在細菌過濾效率及顆粒過濾效率已達第二級標準。此外，市面上湧現來自南韓的口罩，則標示南韓口罩標準認證（KF），其中KF94以上可有效阻擋94%或以上、約0.4微米或以下的微細粒子，適合阻擋病菌傳播。

港九藥房總商會副會長劉愛國表示，過往藥房一般向代理或批發商大量取貨，但如今連生產商都無貨，零售商只好四出「撲貨」，「呢度搵幾千個，嗰度搵幾千個。」部分以空運，甚至自行連人帶貨運港，致運輸成本大增，故不同零售商的售價可以差天共地。他指，各國同時間爭奪貨源，曾有零售商與生產商訂立口頭協議，甚至完成付款，最終亦被人以高出3倍的價錢搶去貨源。