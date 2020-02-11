康美樓單位糞渠排氣管無密封　疑傳播新冠肺炎病毒

青衣長康邨康美樓最新確診一宗新冠肺炎個案，與第12宗患者屬同一幢樓。經流行病學調查後，相信該棟樓有廣泛傳染危機，當局將撤離康美樓35層07單位的全部居民。衞生防護中心專家指，懷疑是因為單位糞渠的室內排氣口沒有密封傳播病毒。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、環境局副局長謝展寰和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授周二（11日）凌晨會見傳媒講解康美樓的情況。謝展寰指出，大廈同一條糞渠接駁到各樓層，亦有U型去水位，但康美樓的情況與淘大花園不同，康美樓的U型隔氣連接廚房的鋅盆去水，因此可長期保持不會乾涸，設計上沒有問題。然而，初步視察後發現，住在較低層新確診62歲女患者的單位，接駁糞渠的排氣管沒有封密，病毒有可能經此傳播。不過，要由工程師再檢查全棟大廈，目前暫未能排除其他可能性。

袁國勇強調，新冠狀病毒傳染途徑至今仍未完全清楚，今次康美樓07室的個案經飛沫和接觸傳播的機會仍存在。然而，今次個案樓下單位的住客較樓上遲發病，而該較低層的單位，接駁糞渠的排氣管沒有密封，有可能在開抽氣扇時將糞渠內的空氣抽回室內，引致傳播。他又指，涉事單位的U型隔氣沒有問題。

袁稱今晚無可能檢視每層單位的排氣管，唯一最安全做法是立即撤離居民，讓房屋署先檢視排氣管，證實安全才讓居民返家。他指出，今次兩宗個案的單位相隔約10層，但不排除會有更高層的住客染疫，所以全數35層的07單位住客都要疏散。被問到疏散了住戶要隔離多久，他稱若有病徵或單位排氣管有漏氣的住客都需要隔離14日。