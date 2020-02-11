疫症陰霾下　情人節237對新人結婚　較去年少近三成

愛在瘟疫蔓延時，儘然今年2月14日撞正新冠肺炎病毒橫行時刻，但仍然有新人希望在浪漫的情人節當日共諧連理。入境處表示，今年情人節預計有237對新人「拉埋天窗」註冊結婚，較去年同日的新人數目少近三成。有婚禮顧問指，疫情來襲較去年公眾事件更影響生意，更有近一半顧客因怕疫情而選擇延期，即使情人節具有特別意義，亦認為當日新人數量應不如往年。

根據入境處數字，截至本月10日，已遞交擬結婚通知書並打算於本月14日結婚的新人有237對，當中118對會由婚姻監禮人主持，同樣有118對會在婚姻登記處註冊，餘下1對新人則會在特許禮拜場所結婚。去年情人節結婚的新人有333對，換言之，今年情人節結婚人數較去年減少29%；但今年情人節的結婚數字較前年的197對多約20%。

至於去年結婚數字方面，總共有44,520對新人結婚；而前年則有49,697對，較去年多出約10%。

婚禮顧問歐惠芳表示，今年雖然屬雙春兼閏月的結婚好年，但2月14日情人節則是忌嫁娶。儘管如此，仍然會有不少新人喜歡箇中意義而選擇當日結婚，但相信受疫情影響會令結婚人數減少。歐又指，疫情持續影響婚禮業，多對新人已經選擇擺酒延期，只進行註冊的儀式。她建議，若新人擔心受疫情影響婚禮，可以考慮採取婚禮全部延期或部分延期的方式，但要記得擺酒延期就毋須再發喜帖，只需私下通知賓客就可，否則就有「再聚再嫁」的意思。