國泰客發燒　衞署兩漏招

衞生署在機場為旅客探熱把關不力，可能出現漏網之魚！上周六國泰一班由香港飛往墨爾本的客機上，機組人員發現一名乘客有咳嗽及疑似發燒徵狀，雖然最終成功要求該乘客落機，並為機位進行消毒；但該乘客落機後去向未明，令人擔心一旦該乘客是新冠肺炎帶菌者，病毒將可能在社區潛伏散播。有議員認為事件揭發衞生署在機場的監察機制存有漏洞，需再作檢視。

有關客機是CX135航班，原定於本月八日晚上七時零五分由香港前往墨爾本。國泰航空表示，一名乘客疑似出現發燒症狀，機組人員徵詢醫療顧問意見及為謹慎起見，按照公司標準程序及衞生防護中心指引，讓乘客由同行親友陪同先行下機接受檢查。為保障所有乘客的健康，國泰已即時為該乘客的座位及附近位置進行徹底消毒，航班因此需要延誤，客機最終在同日晚上十一時零四分起飛。

本報向消防處了解，處方表示當晚約八時四十九分接獲一個求助，指機場有人發燒，但八時五十二分有關求助取消，並無人送院。惟消防處未能確實該求助是否與國泰乘客有關。

衞生防護中心回覆本報查詢時表示，為應對新冠肺炎的感染，港口衞生科已加強一系列的港口衞生措施。包括要求所有乘搭由內地來港航班的旅客，須填寫及提交「健康申報表」，對出境及過境旅客作體溫檢測。若發現有相關病徵及旅遊或接觸史的入境旅客，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，如乘客有發燒咳嗽症狀，落機後衞生署港口衞生科人員應再跟進，以確實是否屬新冠肺炎才放行，以免有潛在風險的帶菌者於社區傳播。

議員麥美娟指，若出現乘客上機後才被發現發燒，情況並不理想，顯示衞生署體溫檢測可能有漏洞，必須進行檢視，不能予人馬虎的感覺；巿民已對政府檢疫無信心，故不能再有任何閃失。

議員陳凱欣則認為，衞生署為出入境旅客進行體溫探測未能百分百準確，若旅客登機前服食退燒藥未必會被發現，會有漏網之魚，故必須配以健康申報表，一旦有確診者出現可以追蹤，從源頭堵截。此外，衞生署必須提醒航空公司若發現乘客有發燒，一定要通報，但不能讓乘客自行下機了事，衞生署更要將發燒乘客送院作進一步檢查。