東方日報A1：政府拒絕禁止炒賣防疫物品　消毒藥水也搶光

新冠肺炎肆虐全港，抗疫物資短缺，全因無能政府縱容不法之徒囤積抬價，市民連日叫苦連天之餘，更受疫症威脅；直至昨日才有行政會議成員指當局擬研究另立緊急法例，管制口罩等防疫用品的價格，並規管這些防疫用品入口數量、分銷、零售、存量，預料需時數周，但港府晚上澄清現時沒有計劃立法規管。有學者狠批政府歎慢板兼做幫兇，眼見近日本地個案短時間內飆升才「踢一踢，郁一郁」，又斥當局立法需時太長，敦促港府「開夜車」立法，若不立法變相助長炒賣囤積歪風，放任置市民生死於不顧，被視為不作為而增加民怨。

身兼行政會議成員及立法會議員的葉劉淑儀昨日表示，香港長遠要有本地生產口罩能力，她相信政府正研究草擬全新的緊急法例管制口罩等防疫物品的入口、分銷及零售，規定不准抬價和囤積等。惟她指港府從來沒試過控制商品價格，要管制口罩零售、控制價格等都較複雜，當局需要考慮如何執法及人手問題，因此政府在擬定法例時要較謹慎，期望數周內完成。對於坊間建議政府把口罩列入《儲備商品條例》以控制價格和儲量，葉劉淑儀說政府需要先發牌給指定商戶，做法不可行，同時強調本港長遠要有本地生產口罩能力。

港府昨晚回應表示，現時沒計劃透過立法硬性規管口罩供應和價格，因此舉會適得其反，不能正本歸源去解決緊絀問題。

大律師陸偉雄指透過訂立緊急法，對打擊口罩及其他防疫用品抬價及囤積較為直接，因緊急法下只需完成兩步驟便可，特首宣布疫情進入危急狀態，再獲行會通過便可立法，相關法例可以將防疫用品的價格限制於某一水平，同時可限制商舖不得囤積多過某一數量，過程亦可以先立法後審議，故可以很快，相信民生議題亦可獲得立法會各黨派支持。至於有政黨曾建議將口罩納入《儲備商品條例》規定價格及銷售安排，陸認為這做法涉及修例需時，加上出售相關貨品的商店需要發牌，而現時口罩可以在藥房、藥妝店等不同類型的店舖出售，一旦涉及發牌會較為繁複。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強昨指出，目前社會鬧物資荒，市民有錢亦未必能買到口罩及其他防疫用品如消毒液及酒精等。他批評政府官員「不接地氣」，眼見市民苦況亦未於疫情爆發之初就作立法規管，如今眼見本地個案急增才行動，「就如唔見棺材都唔流眼淚！」陳又直斥立法需時數周太長，疫情猛如虎，隨時新法推出即變「明日黃花」，「根本冇得等咁耐，兩至三星期後可能更多人感染！」他促請政府召開緊急會議作通宵審議，以求約兩至三日就推出新法，抵制惡意囤積抬價行為，力保抗疫物資，還市民安心。

對於政府回應指現時並沒有計劃透過立法硬性規管口罩的供應和價格，陳指政府與行政會議成員說法口徑不一實屬奇怪。他認為如政府不立法規管，只是助長不法商人繼續炒賣及囤積，變相成為幫兇，放任政策亦會令市民感政府不作為，此舉會大大增加民怨。

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