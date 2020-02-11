康美樓確診患者單位曾改排氣管　9個需隔離住戶失聯

青衣長康邨康美樓不同樓層的07室單位先後出現2宗新冠肺炎確診，專家發現其中一名患者單位的排氣管接駁糞渠沒有密封，細菌病毒有機會經糞渠回到廁所，衞生署今日凌晨(11日)撤離全棟康美樓07室單位居民。運輸及房屋局局長陳帆今早表示，初步調查顯示第2位患者居住的307室單位，可能做過自行改裝排氣管工程，政府今日會再派員到場深入調查。

他指出，當局凌晨的撤離措施只為安全考慮，強調今次情況與2003年沙士時淘大花園事件不同，因長康邨的排污水管設置在室內，而淘大花園當年的排污渠在戶外，病毒有機會透過風向、喉管破損等原因傳播。他又指，所有公共屋邨已加強清潔，並就個別出現疫情的屋邨特別加強在升降機、公眾容易接觸等地方的清潔。

食物及衞生局局長陳肇始則表示，康美樓共有34層，除2宗確診個案的單位外，另有23個07室單位的住戶已送往檢疫中心，當中有3個單位、涉及4人因出現病徵需送院治理。她指目前仍有9個單位住戶未能聯絡，衞生防護中心今日會繼續跟進，了解住戶是否在家及安排到檢疫中心。