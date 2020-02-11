與確診患者同層鄰居未有打算搬走　加強清潔抗疫

青衣長康邨康美樓先後出現2宗新冠肺炎確診個案，而2人均住在不同樓層的07室單位。在首宗確診患者的A1307室單位，居於該單位隔離的A1305室盧婆婆表示，今早(11日)看電視得知鄰居確診，衞生署曾派人接觸她們，但房屋署沒有派人為其單位檢查喉管。她稱，該單位現時有她及媳婦和孫兒居住，但其餘兩人暫時去了外婆家，她會加強家居清潔，但不打算搬離單位。

同一條走廊的A1301室住戶胡先生稱，自從知道同層有人確診後感到十分擔心，他們一家三口居於該單位，現時已盡量減少出入，大約兩三日才出門一次，而且外出時加倍小心，包括會戴口罩，勤洗手，並不會用手而改用原子筆來按電梯按鈕，該習慣已維持了10多天。他稱，由於其單位並非與確診單位同用一條糞渠，所以不擔心病毒會隨糞渠傳入屋內。他稱，事件發生後，該層少了人出入，但他沒有想過搬離現有單位，「自己出入小心啲，應該ok。」

另外，早上9時許，有三名身穿防護衣物、面罩、口罩、手套和水靴的人員到康美樓確診患者單位門外、電梯大堂、走廊和後樓梯等噴灑消毒液。人員亦向大廈的透氣喉管噴灑消毒液。