何柏良料康美樓環境樣本檢測今有結果　疏散住戶屬預防

青衣長康邨康美樓同單位但不同層住戶先後確診新冠肺炎。有專家發現其中1名患者單位的排氣管接駁糞渠未有密封，令病毒有機會經糞渠回到廁所。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(11日)接受電台電話訪問時表示，康美樓的情況有待衞生防護中心調查、解構喉管設計，並檢取環境樣本進行病毒基因檢測，相信今日會有結果。他呼籲市民不要相信來歷不明訊息，並希望政府盡快公布結果，讓市民配合採取預防措施。

何指，兩宗懷疑相關個案住樓上樓下，垂直的排污渠設計或構成傳播風險，將07單位疏散是預防性措施，不用「自己嚇自己」。他呼籲市民留意家居的排污渠系統，因為渠管有機會與排氣位相通，令病毒透過沖廁時傳播。他建議每日向洗手間所有出水位倒水，沖廁時亦要關馬桶蓋，以減低風險。他又稱，如果廁所關上全部門窗，只開抽氣扇，浴室會產生負壓，導致水管的水倒流，有機會令病毒傳入。

對於實施強制隔離令3日已有9人違反，包括要通緝當中失聯的2人。何希望政府檢控相關人士，並適當懲處，方能令緊急立法有效，只警告了事不可接受，否則防疫措施只會形同虛設。何續指，香港已就防疫付出很大代價，如果緊急立法都不執法，只會一錯再錯。

此外，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山的團隊，研究發現病毒潛伏期長達24天，何解釋，研究推斷的潛伏期依賴患者自行報告可能到過醫院或街市接觸史，未必反映事實，處理資訊時不能單看零星病人報告的病史。他指，過往SARS有一半病人潛伏期為3天，認為本地現階段採取的14天潛伏期措施毋須更改，十分「穩陣」。