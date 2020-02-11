林鄭行會成員口徑不一　拒閂戲院話之你死

政府在處理新冠肺炎疫情「講一套、做一套」， 懶理港人死活。行政會議成員林正財前日(9日)指政府會視乎疫情考慮不同防疫措施，如關閉戲院、強制公司安排僱員在家工作等，食物及衞生局局長陳肇始昨日(10日)更強烈勸喻戲院、卡拉OK、補習社、興趣小組及會所等多人聚集的場所暫停營業。豈料行政長官林鄭月娥今日(11日)卻唱反調，稱不會強制要求有關娛樂場所暫停營業，並企硬死不封關。有學者批評言論與行會成員口徑不一，斥林鄭不當機立斷關閉娛樂場所，罔顧港人性命安全。

林鄭月娥今早出席行政會議前表示，香港是自由社會，因此不會強制有關場所暫停營業，相信打開門做生意的商戶，都會採取所有確保顧客不受感染的措施。她又重申，為增加人與人之間的社交距離，已呼籲市民減少家庭及朋友聚會等社交活動。此外，她稱內地入境人士實施14天強制檢疫措施，已令兩地跨境人流減至最低，現時仍由內地入境的人士主要是香港居民，因此封關的說法已無意思。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，政府和行會成員口徑不一，令人質疑行會內部出現矛盾，政府可能只把行會當花瓶，忽略行會意見。陳又認同林正財關閉戲院和娛樂場所的說法，認為現在是非常時期，加上有家庭共吃火鍋後多人受感染。陳形容，新冠肺炎疫情近日在港急轉直下，惟林鄭採取的防疫工作仍猶豫不決，遲遲不關閉戲院和娛樂場所，對香港人的健康有很大影響，並會激發社區疫情爆發。