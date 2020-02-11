指定診所經民居恐社區爆發　中西區居民轟港府零溝通

新冠肺炎疫情肆虐，港府早前在沒有諮詢的情況下公布18間指定診所，接收病徵輕微的懷疑個案，惹起當區居民的強烈反彈。中西區區議員及居民今(11日)到衞生署請願，要求署方解釋擅自把堅尼地城馬會診所，用作新冠肺炎指定診所的安排。

議員許智峯、中西區區議員黃健菁、梁晃維在中午約12時15分，聯同當區居民遞交請願信和5000多個反對簽名，署方派代表接信。許表示，他們不是為反對而反對，而是政府「零諮詢、零溝通、零透明度」，令坊間流言滿天飛，各政府部門推卸責任，他們希望政府聆聽和回應各區居民的憂慮，就截斷病毒源頭、提供抗疫物資及設備、隔離營及指定診所的做法提供合適安排，和具透明度的溝通。

黃指出，政府於上周四(6日)宣布有關決定後，眾多居民表示強烈反對，對診所的運作表示憂慮，包括其通風系統、空調及其他配套設施如負壓藥房、隔離室、應診的醫生身份等；加上該診所十分貼近民居，去應診的人需經過稠密的民居和商戶，有機會造成社區爆發。區議會就事件召開抗疫特別大會，但出席的官員沒有具體回應診所安排。

梁表示，政府拒絕封關、堵截病毒源頭，要「社區埋單」，他們聯同當區市民今天要求與衞生署官員開會，但當局拒絕派員會面，批評當局拒絕聆聽民意、釋除疑慮。