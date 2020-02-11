修例風波：悼周梓樂被捕　區議員稱遭警抓胸非禮

香港科技大學學生周梓樂去年11月4日反修例期間，在將軍澳尚德邨停車場高處墮下，4日後不治離世。本月8日是周去世3個月忌日，大批戴口罩黑衣人於當晚8時許，在將軍澳政府綜合大樓集合及遊行悼念周，並抗議政府在區內設立新冠肺炎指定診所，期間有人向警方及警車投擲磚塊，5名涉嫌非法集結被捕的區議員今日(11日)聲稱，當晚疑被警方暴力對待及非禮，將以私人檢控方式入稟處理。

警方於8日當晚拘捕119人，其中5人為西貢區區議員，包括該區區議會主席鍾錦麟、王卓雅、蔡明禧、馮君安及陳緯烈。馮指，由於案件已進入法律程序，現階段不便透露案情。他稱當晚已佩戴議員證執行職務，但仍被警察刻意撞跌，質疑警方故意剝削公眾知情權。

王表示，當晚已盡力減少衝突，惟她在警方推進封鎖線時感到被抓胸非禮，警方事後亦拒絕提供有關小隊的名單，故她正研究以私人檢控方式入稟處理。她又稱警方當晚沒有提供足夠時間予示威者及居民離開，令不少在場人士受傷。

區議員黎銘澤指鍾被拘留期間，曾與警署內1名自內地入境人士接觸，部分被捕的示威者亦發低燒，鍾為安全起見決定自我隔離。