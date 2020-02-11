鑽石公主號港人憂隔離無了期　促政府包機接回港

停泊日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，昨日(10日)再多65人確診新型冠狀病毒，連同早前確診的70人，郵輪染新冠肺炎人數達165人。有議員今早(11日)聯同「鑽石公主號」郵輪旅客家屬見記者。當中有家屬表示家人在船上因藥物不足問題，有2日無藥服用，又擔心隨確診個案不斷增加，隔離日子可能需要延長，促請政府派包機接載他們回港隔離。

郵輪旅客家屬韋女士表示，有6名親戚在郵輪上，年齡介乎30至74歲，當中2名親戚為長期病患，1人患高血壓，藥物一度不足，有2日無藥服用，雖日前日本政府已將所需藥物送達，但由於每日有新增個案，不確定何時能夠完成隔離回港，擔心隔離期「沒完沒了」，對此感到非常憂慮。

目前仍在船上的港人苗太於記者會上經電話表示，自己於上月25日登船，本月3日抵達橫濱，惟突有乘客確診感染新冠肺炎，當天日本當局即時為船員量度體溫及填申報表，5日宣布全船人需隔離14天，至本月19日完成。苗太指，船內設施良好，衞生問題亦不大，船公司有安排乘客分批到甲板做運動及呼吸新鮮空氣，惟必須佩戴口罩及每人保持2米距離，苗坦言藥物安排慢，自己有2日無服藥，至前日(9日)才收到藥物。

苗太指，截至本月9日船上共100多人有發燒徵狀，在不了解病毒感染源頭的情況下，擔心留在船上增加傳染機會，加上日本醫院或難以應付全船檢疫的需求，能否如期在19日完成隔離仍是未知數，苗又引述船長指若同艙有確診個案，隔離日子或需延長，現階段只會先安排80歲以上的長者率先進行檢疫，苗冀港府可派專機接他們回港隔離，減低被傳染機會及減少日本醫療壓力。

議員黃碧雲表示，涉事船上約有260人持香港護照，另有持其他國家護照的港人，現時無法確實船上的港人數字，當中有持BNO及法國護照登船的港人擔心入境處不會為自己提供協助，黃正跟進。黃指，連日來收到7宗的港人求助個案，不少涉及藥物不足，當中袁女士的父親沒有降血壓藥，以致血壓飆升至200，雖暫解決藥物問題，但由於仍無法確定隔離期，他們都非常擔心現時情況。黃已聯絡入境處專責小組，他們已將建議轉交保安局跟進，希望盡快與日本方面溝通，政府可盡快派包機接走船上港人。