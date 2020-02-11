近80%受訪劏房戶指缺防疫用品　單位亂駁渠口恐播疫

新冠肺炎導致人心惶惶，劏房戶、板間房等居住空間狹窄的市民面對的壓力更大，有組織調查逾百名上述居住空間的市民發現，超過6成受訪劏房戶擔心居住環境容易感染疫情，近8成表示沒有足夠的防疫用品，負責調查的團體義工更指，劏房大都有渠口亂駁現象，恐有播疫危機。

葵涌劏房居民大聯盟於農曆年後用電話訪問了107位居於私樓及工廈劏房、板間房、平台及天台僭建單位的居民，當中42.6%的受訪者居於一劏三以上的單位，居住密度極高。曾居於劏房的聯盟義工師傅陳生表示，劏房大多渠口亂駁，經驗所觀察超過一半沒有U型渠，渠口互通十分高危。

調查發現，有60.7%的受訪者擔心高密度居住環境，空氣不流通，及經改裝去水渠會更容易感染病毒。有受訪劏房住戶稱有鄰居於過年期間曾往返內地，返港後發燒入院後須居家自我隔離，他只能每天勤用漂白水清潔，盡量做足防疫措施。

調查亦發現劏房戶為低收入人士，逾83%劏房住戶對購買防疫用品感到壓力，有32.3%的受訪者會重用口罩。街坊彭女士表示，因丈夫長病患，需定期陪同到醫院，在缺乏口罩情況下，只能以紗布放口罩內重用口罩。受訪劏房住戶均認為政府的支援嚴重不足，施政遲鈍，有31.8%受訪者給予政府０分，平均亦只給予政府2.4分。