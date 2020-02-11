台灣就學港生未能返台　港府教育局設求助熱線

台灣暫緩港澳居民到台措施，有在台灣就學的香港學生未能及時返台。

台灣當局昨（10日）下午公布指，由今（11日）零時起實施暫緩港澳居民到台的措施，有在台灣就學的香港學生未能及時返回台灣。港府發言人表示，政府十分關注事件，並已立刻採取一系列措施，協助受影響的學生，包括聯絡航空公司協助港生返台及設立熱線等。

港府及在台北的香港經濟貿易文化辦事處昨已立即聯絡航空公司，請航空公司盡力協助希望即時返台繼續學業的港生。據了解，相關航空公司已利用現有航班的機位盡量照顧港生的需求。

教育局亦已設立熱線2891 0088協助受影響港生，熱線服務時間為星期一至五上午8時半至下午1時及下午2時至6時。他們亦可透過電郵edbinfo@edb.gov.hk與教育局聯絡。學生及家長可提供個案詳情及聯絡方法，教育局會在可行範圍內提供協助。港府亦透過「協、策兩會」的平台與台方就此事聯繫，請台方為受影響的港生提供最大協助。

香港經濟貿易文化辦事處亦已與部分在台灣的港生、當地港澳學生團體及為港澳學生提供服務的非政府組織聯絡，並且已設立24小時熱線（+886 963 660 632），積極為已抵達台灣並正在宿舍或家居進行所需檢疫的學生提供可行協助。

港府指會繼續密切關注及跟進有關事宜，並呼籲在台灣就學的港生留意當地發出的公告，並聯絡就讀的院校作相關安排。