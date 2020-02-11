網傳聯合醫院防疫物資短缺　公共醫生協會證口罩僅夠5日

香港新冠肺炎疫情不斷惡化，連公立醫院的防疫裝備亦不敷應用！網上流傳指聯合醫院的口罩及保護衣嚴重短缺，外科口罩目前存量僅餘5053盒，該院估計只能夠用5天；第二短缺物資是藍色的保護衣，只有10,300套，僅夠用5.4天。公共醫療醫生協會會長馬仲儀證實事件，更指其他醫院情況同樣嚴峻。

根據網上討論區流傳的一張疑似是聯合醫院的防疫裝備簡報圖片，顯示該院目前現有的裝備存量，外科口罩及level 3的藍色保護衣最短缺，存量不足用一周。N95口罩有74,840個，醫院估計可用到23.2日；黃色level 1保護衣夠用20.3日，而防護面罩則可用到21.5日。

除了聯合醫院，東區醫院日前亦傳出嚴重「口罩荒」，有指內科部門發出通知，指N95口罩、手術外科口罩、面罩等均出現嚴重短缺，有醫護人員更爆料指部門向醫護派發紙袋，叫他們裝起N95口罩來重用。

前線醫護保護衣物告急，食衞局局長陳肇始昨(10日)被問到公立醫院裝備短缺問題，她沒有正面回應，僅稱會將採購到的保護衣物第一時間給予醫護採用。而醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞昨說，醫管局現有1600萬個口罩及220萬套保護衣，訂購的裝備正分批抵港。