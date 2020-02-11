網傳聯合醫院防疫物資短缺 公共醫生協會證口罩僅夠5日
2020年02月11日 15:28
東網電視更多新聞短片
公共醫療醫生協會會長馬仲儀證實聯合醫院的口罩及保護衣嚴重短缺。
香港新冠肺炎疫情不斷惡化，連公立醫院的防疫裝備亦不敷應用！網上流傳指聯合醫院的口罩及保護衣嚴重短缺，外科口罩目前存量僅餘5053盒，該院估計只能夠用5天；第二短缺物資是藍色的保護衣，只有10,300套，僅夠用5.4天。公共醫療醫生協會會長馬仲儀證實事件，更指其他醫院情況同樣嚴峻。
根據網上討論區流傳的一張疑似是聯合醫院的防疫裝備簡報圖片，顯示該院目前現有的裝備存量，外科口罩及level 3的藍色保護衣最短缺，存量不足用一周。N95口罩有74,840個，醫院估計可用到23.2日；黃色level 1保護衣夠用20.3日，而防護面罩則可用到21.5日。
除了聯合醫院，東區醫院日前亦傳出嚴重「口罩荒」，有指內科部門發出通知，指N95口罩、手術外科口罩、面罩等均出現嚴重短缺，有醫護人員更爆料指部門向醫護派發紙袋，叫他們裝起N95口罩來重用。
前線醫護保護衣物告急，食衞局局長陳肇始昨(10日)被問到公立醫院裝備短缺問題，她沒有正面回應，僅稱會將採購到的保護衣物第一時間給予醫護採用。而醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞昨說，醫管局現有1600萬個口罩及220萬套保護衣，訂購的裝備正分批抵港。
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease