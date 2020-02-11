17屋邨屋苑涉Y2型設計　多為80年代落成租置屋

新冠肺炎在社區迅速蔓延，其中青衣長康邨康美樓先後有兩名居於07室單位的確診患者，令人關注舊式公屋的喉管設計問題。涉事的康美樓為Y2型公屋，專家指糞渠接駁1條排氣管，而排氣管是在室內，但並無完全密封，不能排除可從排氣管傳播病毒。

東網記者統計全港各屋邨資料發現，至少有17個屋邨或居屋屋苑的部分樓宇，屬Y2型設計，當中70%、即12個屬租置屋邨、2個屬出租屋邨、3個屬居屋，絕大部分為80年代落成的舊式屋邨。部分樓宇屬Y2型設計的屋邨包括廣福邨、長康邨；至於租置屋邨包括翠屏北邨、翠林邨、寶林邨、青衣邨、利東邨等；居屋則包括青盛苑、美城苑、豐盛苑。

有房屋署建築師指只有舊式公屋會將排氣管設於屋內，而時新式樓宇大多是設於屋外，建築師解釋排氣管是用作平衡糞渠水壓，一般需要密封，直上天台，如果中途未有接駁好，會有臭氣流出，亦有機會將細菌及病菌滲出。

涉及Y2型公屋的樓宇的公屋、租置屋邨及居屋

屋邨/落成年份/涉及樓宇類型

廣福邨(出租屋邨)/1983/舊長型、Y2型、雙塔式

翠屏北邨(租置)/1982/雙工字型、相連長型第一及第三款、新長型、舊長型、小型家庭大廈、Y2型

翠林邨(租置)/1988/新長型、Y2型

寶林邨(租置)/1988/新長型、小單位大廈、Y2型

長康邨(租置)/1979/雙工字型、舊長型、單座工字型、Y1型、Y2型

青衣邨(租置)/1986/Y2型、Y3型、Y4型

利東邨(租置)/1987/Y1型、Y2型

山景邨(租置)/1983/雙工字型，舊長型、Y1型、Y2型

富善邨(租置)/1985/Y1型、Y2型

朗屏邨(租置)/1986/雙工字型、新長型、Y2型

祥華邨(租置)/1984/雙工字型、舊長型、Y2型

天平邨(租置)/1986/新長型、Y2型、Y3型、Y4型

顯徑邨(租置)/1986/Y2型、Y3型、Y4型

博康邨(租置)/1982/雙工字型、舊長型、Y2型

青盛苑(居屋)/1985/Y2型

美城苑(居屋)/1984、1985/風車型/Y2型

豐盛苑(居屋)/1985/Y2型