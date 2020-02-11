勸停業不勸減租　旅業斥港府踢個波畀商家

新冠肺炎肆虐，有行會成員建議政府應關閉戲院、卡拉OK等娛樂場所，惟行政長官林鄭月娥今(11日)卻唱反調，稱不會強制要求有關娛樂場所暫停營業。有旅行社東主批評，政府口徑不一、朝令夕改，强調不是不願配合政府防疫措施，而是政府只呼籲場所關門，「將波踢畀商家」，卻不呼籲業主減租，若商舖關門更是令生意雪上加霜，痛斥港府防疫「唔夠水平」。

疫情爆發下，原本已銷情慘淡的旅遊業更加雪上加霜。新華旅遊總經理蘇子楊今接受東網訪問時表示，旅客報團數字減少已非旅行社「最痛」，租金及最低工資的人工壓力才是致命傷。他痛斥政府曾勸喻戲院、卡拉OK、補習社、興趣小組及會所等多人聚集的場所暫停營業，但卻從不勸喻大地產商或業主減租，即是將波踢畀商家，令經營更加困難。

他續指，要恢復各地對港人入境旅遊的信心，必須從源頭控制疫情，痛斥政府把關不力，防疫工作不達標，罔顧業界生計，以及港人性命安全。