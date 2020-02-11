長康邨疏散住戶5人現新冠肺炎症狀　化驗結果呈陰性

青衣長康邨康美樓有兩宗居於同座向單位的居民先後確診新冠肺炎，令全座所有A07單位的住戶要漏夜疏散往隔離營，衞生防護中心總監黃加慶今(11日)交代事件，指有5個居民有症狀，已送院接受隔離治療，化驗結果顯示呈陰性，未有染疫。中心已安排其餘無症狀的住戶入住檢疫中心。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，現階段不能排除任何傳播的可能性，例如仍不能排除是直接接觸、飛沫還是空氣傳染，只知A307單位即新確診個案的排氣管有改裝過，懷疑可能因此受感染，但仍需工程師去了解情況。他指將整座A07座向隔離，是為預防其他單位都有同樣問題。至於U型隔水器情況良好，他相信不會出現2003年沙士的淘大花園情況。

袁說，若新確診個案因改裝排氣管而受感染，而其他層數單位沒有改裝，他認為其他單位應該是安全。他指只要觀察被隔離居民這幾日沒有症狀，就可以回家過情人節；但如果隔離期間確診，而家居又無改裝排氣管都中招，情況就大不同，他們亦可能要被隔離14日。

房屋署助理署長(屋邨管理)陸慶全表示，已在康美樓進行大清潔，並已在A307單位視察，發現原本坐廁應有排氣管，但住戶換了坐廁，並將排氣管截斷，截斷位置雖有封到物料，但似乎密封材料並不穩固，氣體仍有機會排入單位。他指目前已將截斷位置密封，並將單位完全消毒。至於其他單位亦會進行相應工作及檢查喉管狀況，了解有否改裝，希望未來兩至三日可以完成。

陸表示，排氣管作用是將污水系統中的污氣排出，現時政府會先將其他單位進行消毒，之後會視察廁所有否改裝。他指建築物條例規定廁所要有排氣管，改裝有機會違反條例，不能滿足排氣要求。